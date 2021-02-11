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Мединский предложил учить российских школьников по учебникам своей редакции

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В российских школах могут появиться учебники под редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что в новая линейка школьных учебников — это инновационный подход к изучению истории в школе. «Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая», — сказал Мединский.

Общий тираж изданий РВИО с 2014 по 2020 год, по словам Мединского, составил более одного миллиона экземпляров, все книги продаются в магазинах или хранятся на складах школ.

Ранее, будучи министром культуры России, Мединский заявил, что при составлении школьных учебников истории необходимо учитывать государственные интересы. Он полагает, что в школьных учебниках должны приводиться наиболее достоверные проверенные оценки ученых с учетом интересов России.

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