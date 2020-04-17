Мединского исключили из Фонда кино

Бывший министр культуры России Владимир Мединский исключен из состава попечительского совета Фонда кино. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ, передает РИА Новости.

Также из совета вышли бывший вице-премьер правительства Константин Чуйченко, который являлся председателем совета Фонда кино, и бывший министр связи Константин Носков.

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Председателем попечительского совета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

После отставки с поста главы Минкульта, Мединский стал помощником президента Владимира Путина по вопросам культуры. Преемником Мединского в должности министра культуры в правительстве Михаила Мишустина стала бывший директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

В ноябре 2019 года ноября Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа. 31 октября был опубликован отчет о деятельности Фонда кино, подконтрольного Министерству культуры, с 2017-го по сентябрь 2019 года. Вопросы вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств.

В конце октября сообщалось, что сборы российского кино в прокате за первые 10 месяцев 2019 года упали по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 20 процентов. На конец октября прошлого года сборы российского кино составляли 11,45 миллиарда рублей, а по данным на конец октября 2019-го этот показатель равняется 9,14 миллиарда рублей.

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