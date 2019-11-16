Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минкульта утром в субботу, 16 ноября, участвовал в деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Один из участников встречи, французский журналист, отметил, что у него на родине показывают не так много российских кинокартин, и в основном российская действительность представлена в них негативно. Он спросил, как относится к этому Мединский.

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«Это проблема, это наша боль», — ответил министр. Он отметил, что ставил эту задачу перед департаментом своего ведомства, а также перед Фондом кино. «Они со своей задачей не справляются», — подчеркнул Мединский.

Чиновник добавил, что поручил Фонду кино год назад развивать кинотеатры в малых городах России, однако крайне недоволен результатами. «Какой уж там зарубеж», — посетовал Мединский.

Министр отметил предвзятость отборщиков российского кино для европейских фестивалей. «Полное ощущение, что чем хуже будет показана режиссером российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль», — заключил он.

В конце октября сообщалось, что сборы российского кино в прокате за первые 10 месяцев 2019 года упали по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 20 процентов. На конец октября прошлого года сборы российского кино составляли 11,45 миллиарда рублей, а по данным на конец октября 2019-го этот показатель равняется 9,14 миллиарда рублей.

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