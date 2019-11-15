В Минкульте просьбу объяснить слова Мединского посчитали «какой-то фигней»

В пресс-службе Министерства культуры России посоветовали «не заниматься ерундой» в ответ на просьбу прокомментировать слова главы ведомства Владимира Мединского о том, что россияне, не добавившие в закладки сайт «Культура.рф», не могут считаться культурными людьми. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Давайте ерундой не занимайтесь, фигню какую-то спрашиваете, ну честно. Что я вам должен ответить?» — заявили в министерстве.

Мединский на первом заседании международного культурного форума в Санкт-Петербурге заявил: «У кого до сих пор в закладках нет сайта "Культура.рф" — тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России». Министр добавил, что «самую главную в стране и самую популярную из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете» посещают от 100 до 150 тысяч человек в день. После этих слов чиновника актеры Михаил Боярский, Василий Лановой и Иван Янковский признались, что ничего не знают о сайте «Культура.рф».

По информации Росстата, численность населения России на январь 2019 года составила 146 миллионов человек. Посещаемость сайта «Культура.рф» таким образом составляет около 0,1 процента от населения России.

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