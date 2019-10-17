Мединского обвинили в экстремизме из-за книги о татарах-«сосальщиках»

В сети появилась петиция с призывом запретить книгу министра культуры России Владимира Мединского «О русском рабстве, грязи и "тюрьме народов"» и возбудить против него уголовное дело. Петиция размещена на портале Change.org.

Автор петиции Артур Сабитов возмутился тем, как Мединский пишет о татарах, и привел несколько цитат из книги, например: «К сказанному можно добавить еще одно: никакой другой народ не воспринимался в народном сознании русских страшнее и хуже, чем татары». Кроме того, в произведении говорится, что «нет в народной памяти (…) такого же беспощадного "сосальщика" дани, насильника и убийцы». А затрагивая тему взятия Казани и Крыма, глава Минкульта называет случившееся победой над «погаными», борьбой сил добра и зла.

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В связи с этим Сабитов попросил возбудить в отношении Мединского дело по статье 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и внести его книгу в список экстремистской литературы. Адресаты петиции — Министерство юстиции и Генеральная прокуратура России. К 15:00 четверга, 17 октября, ее подписали 692 человека.

В сентябре депутат парламента Севастополя Роман Кияшко обвинил Мединского и поддерживающих его местных руководителей в расколе общества и власти. Это заявление прозвучало из-за предложения министра культуры установить в крымском городе памятник об окончании Гражданской войны.

Книга «О русском рабстве, грязи и "тюрьме народов"» входит в серию «Мифы о России», написанную Мединским на основании его собственных версий и толкования русской истории. Эта серия критиковалась за ненаучный характер и искажение исторических сведений.

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