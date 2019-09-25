В Крыму обвинили Мединского в расколе общества и власти

Глава фракции КПРФ в парламенте Севастополя Роман Кияшко заявил, что коммунисты против памятника, который планируют воздвигнуть в городе в память об окончании Гражданской войны. По его словам, это идея министра культуры России Владимира Мединского и поддерживающих его местных руководителей, которая стала олицетворением раскола общества и власти, сообщает ForPost.

«В течение нескольких лет общественные ветеранские организации Севастополя продолжают борьбу против фальсификации истории, чтобы остановить кулуарное строительство памятника без широкого обсуждения», — сказал политик, отметив, что концепция посвящения памятника уже неоднократно менялась.

Комментируя критику идеи воздвижения памятника со стороны коммунистов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что у него есть данные социологического опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые свидетельствуют об отсутствии в городе жесткого отрицания событий Русского исхода, произошедшего в ноябре 1920 года после поражения Белого движения на юге России.

«Понимаете, дело в том, что тот состав людей, который присутствовал на закладке памятника, говорит о достаточно широкой консолидации общества. Там были представители ветеранских организаций, флот. Лучше, чем сказали люди на закладке памятника, лучше, чем Никита Михалков, я не скажу. Я три недели общался с севастопольцами, прежде чем принять это решение», — сказал Развожаев.

20 сентября в Севастополе на улице Катерной на берегу Карантинной бухты открыли закладной камень памятника, посвященного окончанию Гражданской войны в России, продлившейся с 1917 по 1922 год. Помимо Мединского и Развожаева, на торжественной церемонии присутствовали глава местного парламента Владимир Немцев, сенаторы от Севастополя Екатерина Алтабаева и Валерий Куликов, бывший «народный мэр» Алексей Чалый, кинорежиссер Никита Михалков и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Предполагается, что памятник появится через год — к 100-летию окончания Гражданской войны, после обсуждения с общественностью.

С ноября 1920 года по конец 1921-го в Крыму в ходе Красного террора физически уничтожались «классовые враги» советского государства, оставшиеся на полуострове после эвакуации белых. Эти действия были санкционированы центральным большевистским руководством и организовывались властями на местах. Среди последних наибольшую известность получили венгерский коммунист Бела Кун, который после установления в Крыму советской власти был назначен председателем Крымского ревкома, а также Розалия Землячка (Залкинд), которая с ноября 1920 года по январь 1921-го являлась ответственным секретарем Крымского обкома РКП(б).

Эти репрессии коснулись в первую очередь сдавшихся в плен белых офицеров и солдат, которые остались в Крыму после эвакуации Русской армии под командованием генерала Петра Врангеля, поверив предложениям коммунистов об амнистии. В частности, Реввоенсовет Южного фронта в своем обращении обещал «полное прощение по всем проступкам, связанным с гражданской борьбой». По официальным советским данным, только в крупнейших городах полуострова было расстреляно более 56 тысяч человек. По другим сведениям, общее число жертв составило около 150 тысяч человек.

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