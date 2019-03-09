Умер внук Колчака

Скончался внук адмирала Колчака Александр Колчак. Об этом сообщил Союз потомков галлиполийцев в Facebook.

Колчаку было 85 лет. Он умер в Париже после продолжительной болезни. Точная причина смерти не называется.

Александр Ростиславович Колчак родился в 1933 году. Он учился в Сорбонне и был джазовым музыкантом.

Его дед, адмирал Александр Васильевич Колчак, был руководителем Белого движения во время Гражданской войны. С ноября 1918 года и до смерти был Верховным правителем России. Его расстреляли в 1920 году в Иркутске. Его жена Софья вместе с сыном Ростиславом бежала в Румынию, а затем в Париж.

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