Мемориальную доску адмиралу Колчаку сняли в Петербурге

Коммунальные службы Санкт-Петербурга по решению суда сняли мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку с дома на Большой Зелениной улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Петроградского района города.

Отмечается, что демонтаж произвели 5 июля около 8:00 мск.

Смольнинский районный суд Петербурга постановил демонтировать доску в январе 2017 года, отметив, что ее поставили без учета сведений об учиненных Колчаком массовых репрессиях. Всего было подано пять исков с требованием признать установку доски незаконной. В качестве ответчика выступило правительство Петербурга, а в качестве заинтересованных лиц были привлечены Комитет по культуре Смольного и историко-культурный центр «Белое дело», инициировавший увековечивание памяти адмирала.

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Табличка была установлена в ноябре 2016 года на доме, где Колчак проживал с 1905 по 1912 год. Доску неоднократно заливали черной краской, в частности, через два дня после установки и в феврале 2017 года.

Колчак — один из лидеров белогвардейского движения во время Гражданской войны 1917 — 1924 годов. С ноября 1918 по 1920 год возглавлял контрреволюцию, затем был предан союзниками, попал в плен к большевикам и казнен.