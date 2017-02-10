В Петербурге доску Колчаку вновь закрасили черной краской

В Санкт-Петербурге неизвестные вновь закрасили черной краской мемориальную доску лидеру белого движения на востоке России в период Гражданской войны адмиралу Александру Колчаку. Об этом РИА Новости сообщил координатор центра «Белое дело» Олег Шевцов.

«Доску опять закрасили. Будем отмывать, вероятнее всего, в субботу», — сказал он.

Мемориальная доска Колчаку была установлена 12 ноября 2016 года на доме Большой Зелениной улицы, где он жил с 1906 по 1912 год. Через два дня противники увековечивания памяти адмирала закрасили ее черной краской.

Было подано пять исков с требованием признать установку доски незаконной. 24 января Смольнинский районный суд Петербурга постановил ее демонтировать.

Колчак — флотоводец, ученый-океанограф и полярный исследователь. В ходе Гражданской войны он возглавлял белогвардейское движение в Сибири. С ноября 1918 по 1920 год занимал пост «верховного правителя России», затем был предан союзниками, попал в плен к большевикам и казнен.