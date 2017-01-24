Суд в Петербурге постановил демонтировать доску Колчаку

Смольнинский районный суд Петербурга постановил демонтировать памятную доску лидеру Белого движения адмиралу Александру Колчаку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из истцов адвоката Олега Барсукова.

В суд было подано пять исков с требованием признать незаконной установку мемориальной доски, после чего суд объединил все иски в одно производство. Ответчиком выступило правительство Петербурга, а в качестве заинтересованных лиц были привлечены Комитет по культуре Смольного и историко-культурный центр «Белое дело», который выступал инициатором увековечивания памяти Колчака.

На заседании суд изучил документы, в которых поднимался вопрос о реабилитации Колчака. Представители историко-культурного центра намерены обжаловать решение суда.

Памятная доска была установлена 12 ноября 2016 года на доме Большой Зелениной улицы, где он жил с 1906 по 1912 год.

Колчак — флотоводец, ученый-океанограф и полярный исследователь. В ходе Гражданской войны возглавлял белогвардейское движение в Сибири. С ноября 1918 по 1920 год занимал пост Верховного правителя России, затем был предан союзниками, попал в плен к большевикам и казнен.