Боярский, Лановой и Янковский оказались для Мединского некультурными людьми

Российские актеры Михаил Боярский, Василий Лановой и Иван Янковский признались, что ничего не знают о сайте «Культура.рф». Об этом сообщает «Газета.ру» в четверг, 14 ноября.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что граждане, не добавившие в закладки этот портал, не имеют права считаться культурными людьми. Артисты с подобным мнением не согласились.

«Мне кажется, что культура складывается не только из знания того, что происходит на этом сайте. Я просто черпаю знания из других источников — музеев, книг, фильмов, театров и истории», — сказал Янковский.

Лановой отметил, что не знает о таком портале и мало таким интересуется. Аналогичный ответ был получен от Боярского.

На момент написания заметки, по данным ресурса «Рамблер/топ-100», сайт «Культура.рф» находится на восьмом месте в ежедневном рейтинге популярности ресурсов на тему «Культура и искусство» — между порталом про хип-хоп-музыку The Flow и сайтом Anidub, на котором можно посмотреть аниме.

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