Доля российского кино в прокате упала на треть

Сборы российского кино в прокате за первые 10 месяцев 2019 года упали по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 20 процентов. Об этом свидетельствует статистика отечественного кинопроката, полученная «Лентой.ру» в системе ЕАИС.

Если на конец октября 2018-го сборы российского кино составляли 11,45 миллиарда рублей, то по данным на конец октября 2019-го этот показатель равняется 9,14 миллиарда рублей.

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При этом доля российского кино, которая за первые 10 месяцев прошлого года составляла 31 процент от всего кинопроката (а по итогам всего 2018-го — 27,5 процента), в 2019 году пока составляет 20,38 процента.

Доля отечественных фильмов в прокате считается основным показателем эффективности системы господдержки кинематографа. Ранее в октябре чиновник Минкульта в беседе с принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газетой «Ведомости» понадеялся, что по итогам 2019-го этот показатель приблизится к 25 процентам.

21 октября министерство культуры раскрыло базу данных государственной поддержки на создание фильмов по линии ведомства и Фонда кино с 2015 года. Кроме того, министр культуры Владимир Мединский пообещал ввести доску позора для студий-должников.

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