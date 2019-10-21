Минкульт раскрыл бюджетные траты на «Вратаря галактики» и другие фильмы

Министерство культуры России раскрыло базу данных государственной поддержки на создание фильмов по линии ведомства и Фонда кино с 2015 года. Перечень появился на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) в понедельник, 21 октября.

В базе данных указано, что на фильм «Вратарь галактики» от студии Bonanza было выделено 200 миллионов рублей в качестве возвратных средств (их производитель обязан вернуть после проката) и 300 миллионов в качестве безвозвратных. Утверждается, что лента выйдет в прокат 27 августа 2020 года.

Материалы по теме Галактика в опасности Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится

В списке также раскрываются затраты на такие картины, как «Вторжение» (400 миллионов рублей безвозвратно), «Конек-Горбунок» (400 миллионов безвозвратно) и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (60 миллионов безвозвратно). Помимо этого, указаны затраты на уже вышедшие фильмы «Викинг», «Т-34», «Притяжение», «Левиафан», «Аритмия», «Салют-7», «Взломать блогеров», «Донбасс. Окраина», «Крымский мост. Сделано с любовью», «Дед Мороз. Битва Магов» и мультфильм «Дети против волшебников».

14 октября «Лента.ру» выпустила материал о «Вратаре галактики», в котором предположила, что субсидии государства на создание ленты сомнительного качества достигли полмиллиарда рублей. В статье также критиковалась непрозрачность операций Фонда кино.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!