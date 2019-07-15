Сокуров решил закрыть фонд поддержки кино из-за агрессивности Минкульта

Российский режиссер Александр Сокуров объявил о закрытии некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации». Об этом сообщает «Коммерсант».

«Мы закроем наш фонд "Пример интонации" в следующем году из-за недостатка средств к существованию», — сказал Сокуров.

Также в беседе с «Интерфакс» режиссер признался, что причиной остановки работы фонда стали разногласия с Министерством культуры России. По его словам, Минкульт относится к нему недружелюбно, агрессивно. «Мы больше не можем в таких условиях существовать», — заключил Сокуров.

Однако в министерстве заявили, что не знают о закрытии «Примера интонации». Более того, глава департамента кинематографии Ольга Любимова подчеркнула, что Минкульт не может оказывать влияние на открытие или закрытие фондов.

Ранее в декабре 2018 года полиция начала проверку фонда Сокурова, а режиссер рассказал о прослушке его телефона работниками ФСБ и доносах бывших коллег. Режиссер уверен, что за ним пристально следят после того, как в 2016 году он попросил президента России Владимира Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

«Пример интонации» был основан в 2013 году для того, чтобы помогать режиссерам-дебютантам. Так, благодаря фонду была снята «Теснота» Кантемира Балагова, получившая приз Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале в 2017 году, фильм «Глубокие реки» Владимира Битокова, признанный лучшим дебютом на «Кинотавре-2018», картина «Софичка» Киры Коваленко.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!