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Полиция отказалась возбуждать дело по фонду Сокурова

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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело после проверки фонда режиссера Александра Сокурова «Пример интонации». Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на своем сайте.

Проверка фонда завершена. Ее основанием послужило заявление бывшего сотрудника о возможных противоправных действиях, связанных с хищением денег, выделенных для производства видеопродукции.

«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в сообщении ГУ МВД.

В четверг, 6 декабря, стало известно, что полиция начала проверку фонда Сокурова. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов позвонил начальнику полиции и прокурору города с просьбой проверить факты возможной провокации против режиссера.

Сокуров заявил, что «донос» в полицию написал бывший сотрудник фонда, который должен ему большую сумму денег, а кроме того, испытывает личную неприязнь к директору фонда Николаю Янкину.

Режиссер добавил, что «по решению закрытого суда» ФСБ начала прослушивать его телефон. Сокуров уверен, что за ним стали пристально следить после того, как в 2016 году он попросил президента России Владимира Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Фонд «Пример интонации» помогает молодым режиссерам и дебютантам.

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