«Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру из-за «Смерти Сталина»

Московский кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд России с жалобой на цензуру из-за отзыва прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина». Об этом адвокаты, представляющие интересы заведения, сообщили «Интерфаксу» в пятницу, 26 июля.

Материалы по теме Есть два Сталина Минкульт хотел покарать «Пионер» за фильмы о вожде, но быстро сдался Сралина на вас нет Россияне загоняют себя в новое рабство и деградируют

Поводом для жалобы стал штраф в 280 тысяч рублей. Кинотеатру выписали его в феврале по искам министерства культуры России за показ «Смерти Сталина». Показы прошли в январе после отзыва Минкультом прокатного удостоверения фильма. После нескольких сеансов в «Пионер» пришла полиция, а сотрудники Минкульта составили протокол о нарушении.

В ведомстве сочли каждый сеанс фильма, который показывался 25 и 26 января, отдельным нарушением. Еще одна претензия министерства связана с тем, что «Пионер» не вернул деньги за 16 билетов, купленных зрителями на отмененные сеансы. Представляющий интересы кинотеатра адвокат Юлий Тай объяснил, что билеты были куплены за наличные деньги, и люди не пришли в «Пионер», чтобы их вернуть.

Изначально Минкульт выдал прокатное удостоверение «Смерти Сталина», однако затем юристы, работающие в ведомстве, попросили своего руководителя Владимира Мединского не пускать фильм в прокат, заявив о признаках экстремизма в комедии. Позже в тот же день у фильма отозвали прокатное удостоверение.

tmz.com

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!