Только восемь из получивших господдержку в России фильмов окупились в 2019 году

За 11 месяцев 2019 года только восемь фильмов из 68, которые получили господдержку, окупились в российском прокате. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Среди окупившихся кинокартин — «Любовницы», «Бабушка легкого поведения-2», «Трезвый водитель», «Миллиард» и «Давай разведемся!». Наибольший доход по итогу проката принесла картина «Т-34» — 522 миллиона рублей, а наибольший убыток зафиксирован у приключенческой ленты «Тайна печати дракона». Всего в 2019 году в прокат вышли 168 отечественных фильмов — на 28 больше, чем в 2018 году.

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Подсчеты проводились на основе базы Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В прошлом году за аналогичный период вышли 54 лент с господдержкой, но окупились девять из них, то есть каждая шестая.

По словам аналитика кинобизнеса Сергея Лаврова, ситуация в 2019 году, когда на десять профинансированных фильмов получился лишь один успешный, ненормальна. Он выразил мнение, что причина провала отечественного кино в прокате — в самой системе господдержки, так как нет обязательств возвращать полученную субсидию.

В октябре «Лента.ру» сообщала, что за 10 месяцев 2019 года сборы российского кино в прокате упали более чем на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Министерство культуры России и Фонд кино выделяют на новые фильмы более 5 миллиардов рублей в год. В октябре ведомство раскрыло базу данных господдержки на создание фильмов с 2015 года. Там в том числе указывалось, что на фильм «Вратарь галактики» от студии Bonanza было выделено 500 миллионов рублей, а лента еще не вышла в прокат.

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