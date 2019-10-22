Треть получивших деньги от государства российских фильмов не окупилась в прокате

Каждый третий российский фильм, получивший субсидии от государства, не окупился в кинопрокате. Из 38 картин, которые с 2015-го получили от 100 миллионов рублей бюджетных средств, 14 собрали меньше этой суммы, подсчитала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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В частности, журналисты указали на провалившиеся в прокате ленты «Семь пар нечистых» Кирилла Белевича (119 миллионов рублей господдержки при сборах менее миллиона рублей в 2018 году), «Крымский мост. Сделано с любовью!» Тиграна Кеосаяна (100 миллионов господдержки при 70 миллионах на сборах) и «Рубеж» Дмитрия Тюрина (200 миллионов господдержки и 87 миллионов при сборах).

Министерство культуры России и Фонд кино выделяют на новые фильмы более 5 миллиардов рублей в год. 21 октября ведомство раскрыло базу данных государственной поддержки на создание фильмов по линии Минкульта и Фонда кино с 2015 года. В перечне, в частности, указывалось, что на фильм «Вратарь галактики» от студии Bonanza было выделено 500 миллионов рублей. Лента еще не вышла в прокат.

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