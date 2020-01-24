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Мединский и Орешкин стали помощниками Путина

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Владимир Мединский и Максим Орешкин
Владимир Мединский и Максим Орешкин

Президент России Владимир Путин назначил бывших федеральных министров Владимира Мединского и Максима Орешкина на должности помощников главы государства. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, Путин создал третью должность заместителя руководителя в Администрации президента, назначив на нее бывшего вице-премьера Дмитрия Козака.

В правительстве Дмитрия Медведева, которое было отправлено в отставку 15 января, Мединский возглавлял Минкульт, а Орешкин — Минэкономразвития. Козак на посту вице-премьера курировал топливно-энергетический комплекс, промышленность, а также вопросы, связанные с Крымом и Севастополем.

Преемником Мединского в должности министра культуры в правительстве Михаила Мишустина стала бывший директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова. Минэкономразвития после ухода Орешкина возглавил бывший губернатор Пермского края, экс-руководитель департамента экономической политики мэрии Москвы Максим Решетников.

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