Мединский и Орешкин стали помощниками Путина

Президент России Владимир Путин назначил бывших федеральных министров Владимира Мединского и Максима Орешкина на должности помощников главы государства. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, Путин создал третью должность заместителя руководителя в Администрации президента, назначив на нее бывшего вице-премьера Дмитрия Козака.

Материалы по теме Премьерный показ Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?

В правительстве Дмитрия Медведева, которое было отправлено в отставку 15 января, Мединский возглавлял Минкульт, а Орешкин — Минэкономразвития. Козак на посту вице-премьера курировал топливно-энергетический комплекс, промышленность, а также вопросы, связанные с Крымом и Севастополем.

Преемником Мединского в должности министра культуры в правительстве Михаила Мишустина стала бывший директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова. Минэкономразвития после ухода Орешкина возглавил бывший губернатор Пермского края, экс-руководитель департамента экономической политики мэрии Москвы Максим Решетников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!