Путин пообещал не оставить Мединского без работы

Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами и преподавателями в центре «Сириус», пишут РИА Новости.

«Сейчас новый министр пришла — молодая энергичная женщина. Я думаю, что она услышит то, что мы с вами говорим, наверняка, сто процентов. Ну и бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься», — сказал Путин.

По словам российского лидера, Мединский будет трудиться в этой же сфере.

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Накануне 21 января, в России было сформировано новое правительство. Это произошло в связи с тем, что правительство Дмитрия Медведева было отправлено в отставку 15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию. Новым премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Должность главы Минкультуры досталась руководителю Департамента кинематографии ведомства Ольге Любимовой.

Как сообщало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник, Мединский станет помощником Путина.

Владимир Мединский возглавлял ведомство с 21 мая 2012 года. Его предшественником был Александр Авдеев. До работы в ведомстве Мединский являлся депутатом Государственной Думы России (2003-2011 годы). С 2017-го он состоит в бюро Высшего совета партии «Единая Россия».

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