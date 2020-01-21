Мединский станет помощником Путина

Бывший глава Министерства культуры России Владимир Мединский станет помощником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник и знакомого самого Мединского.

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Ранее стало известно, что Владимир Мединский уйдет с поста главы Министерства культуры России. Он возглавлял ведомство с 21 мая 2012 года. Его предшественником был Александр Авдеев. До работы в ведомстве Мединский являлся депутатом Государственной Думы России (2003-2011 годы). С 2017-го он состоит в бюро Высшего совета партии «Единая Россия».

Преемником Мединского станет руководитель Департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова. В эту должность она вступила в январе 2018 года.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

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