Назван преемник Мединского во главе Минкульта

Назван преемник министра культуры России Владимира Мединского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во главе Министерства культуры России встанет руководитель департамента кино Ольга Любимова. Она вступила в эту должность в январе 2018 года.

Ольга Любимова — выпускница факультета журналистики МГУ и факультета театроведения ГИТИСа. С начала 2000-х она работала на телевидении и выпускала такие религиозные передачи, как «Ортодокс», «Православный календарь». Позднее она также создавала документальные фильмы, посвященные православию.

Ранее во вторник стало известно, что Мединский уйдет с поста министра культуры. Он возглавлял Минкульт с 21 мая 2012 года. Его предшественником был Александр Авдеев. До работы в ведомстве Мединский являлся депутатом Государственной думы России (2003-2011 годы). С 2017-го он состоит в бюро Высшего совета партии «Единая Россия».

15 января правительство России ушло в отставку на фоне предложений об изменении Конституции, оглашенных президентом Владимиром Путиным.

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