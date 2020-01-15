Министр культуры Мединский отправлен в отставку

Министр культура России Владимир Мединский отправлен в отставку. Об этом в среду, 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Медведев заявил, что все правительство страны подало в отставку на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции. Путин поручил чиновникам продолжить исполнение своих обязанностей до формирования нового состава министерского кабинета.

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Мединский занимал пост главы Минкульта с 21 мая 2012 года. Его предшественником был Александр Авдеев. До работы в ведомстве Мединский являлся депутатом Государственной думы России (2003-2011 годы). С 2017-го он состоит в бюро Высшего совета партии «Единая Россия».

26 декабря Мединский объявил о смене главы «Роскино», организации, отвечавшей за продвижение российских фильмов на международных фестивалях от имени государства. Этот пост с 2011 года занимала Екатерина Мцитуридзе.

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