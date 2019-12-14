Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, отечественные сериалы понятны российскому зрителю, поскольку в них рассказывается о внутренних проблемах страны. «Мы снимаем сериалы сейчас, на мой взгляд, существенно выше среднемирового уровня. Это очень хорошие, глубокие, интересные и главное — понятные нам, потому что это сериалы о нашей жизни», — пояснил министр.

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Ранее сообщалось, что Владимир Мединский задумал переломить привычку россиян ходить на голливудское кино. Министр отметил, что среди зарубежных картин встречается «откровенная дешевая шняга», на которую стыдно потратить даже десять минут своего времени.

В сентябре сообщалось, что Минкульт собирается внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов. Количество показов иностранных картин планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.

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