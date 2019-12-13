Министр культуры России Владимир Мединский задумал переломить привычку россиян ходить на голливудское кино. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Его слова приводит «Интерфакс».

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Министр отметил, что среди зарубежных картин встречается «откровенная дешевая шняга», на которую стыдно потратить даже десять минут своего времени. Он пояснил, что с грустью смотрит на сборы подобных лент, на которые активно идет молодежь. «У нас сборов нет. А зачастую голливудское собирает. Это привычка ходить на голливудское кино. Надо переломить ситуацию», — сказал Мединский.

По его словам, граждане России пренебрегают собственным продуктом. При этом, по мнению министра, в стране выходит много фильмов, которые не уступают по качеству голливудским проектам.

В сентябре сообщалось, что Минкульт собирается внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов. Количество показов иностранных картин планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.

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