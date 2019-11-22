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Мединский объяснил сравнение историка-расчленителя Соколова с Джокером

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Владимир Мединский
Владимир Мединский

Министр культуры России Владимир Мединский объяснил, почему сравнил историю бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, с фильмом Тодда Филлипса «Джокер». Об этом он рассказал в интервью с принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

По словам Мединского, своим сравнением он хотел донести мысль, что творческие образы, в особенности «талантливо исполненные», могут воплотиться в реальность и иметь материальные последствия. «Идеи материализуются», — предупредил он.

В качестве примера такой материализации он привел случай, произошедший в 2012 году в США. Тогда мужчина в маске Джокера ворвался в кинотеатр во время показа фильма о Бэтмене и убил 12 человек из огнестрельного оружия. «Поэтому, когда мы занимаемся скрытым оправданием психа-убийцы, даже вымышленного, надо быть очень острожными», — заключил министр.

Ранее Владимир Мединский заявил, что ажиотаж вокруг Соколова сравним с ажиотажем вокруг фильма «Джокер». Он также поинтересовался, почему реальный преступник не вызвал такого количества симпатий, как вымышленный отрицательный персонаж.

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Предыстория: Мединский сравнил историка-расчленителя Соколова с Джокером
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