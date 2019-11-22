Мединский признался в желании иметь побольше денег в тяжелые моменты хандры

Министр культуры России Владимир Мединский признался, что иногда ему хочется зарабатывать побольше денег. Об этом он заявил в ходе прямого эфира, запись которого опубликована на сайте принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.

«В тяжелые моменты хандры хочется, чтобы денег было побольше, а работа была поспокойнее, но у меня есть некие обязательства внутренние и обязательства, я скажу честно, перед теми, кто брал меня на работу», — рассказал Мединский.

Он добавил, что работает в выходные, поэтому 22 ноября поедет наблюдать за стройкой Музея космонавтики. Ведущая эфира поинтересовалась, зачем министру присутствовать на стройке, на что Мединский ответил, что намерен «подать импульсы подрядчикам».

Ранее министр напомнил о праве своего ведомства переносить даты премьер зарубежных фильмов в новогодние праздники в случае, если они помешают российским картинам. «Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет», — сказал Мединский. Он назвал новогодние праздники традиционным временем премьер российских лент.

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