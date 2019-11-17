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Мединский оценил фильм с эротическими сценами фразой «кино, которое нам нужно»

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Владимир Мединский

Министр культуры России Владимир Мединский в беседе с RT похвалил триллер «Текст», вызвавший череду скандалов из-за эротических сцен с актрисой Кристиной Асмус.

По его словам, судя по популярности в кинотеатрах, картина нашла отклик в душе зрителей. «Значит, это кино, которое нам нужно», — добавил Мединский, отметив, что фильм снят «с чувством».

Министр также подчеркнул, что он не против демонстрации откровенных сцен в фильмах, если они сняты красиво, профессионально и выходят в прокат с рейтингом «18+».

«Текст» режиссера Клима Шипенко вышел в российский прокат 24 октября. По сюжету фильма, персонаж Александра Петрова, исполнившего главную роль, получает в руки телефон с эротическими кадрами, на которых присутствует персонаж Асмус. После выхода ленты в прокат актрисе, по словам ее приятеля, сценариста Александра Цыпкина, стали поступать угрозы.

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