Мединский пригрозил переносом премьер зарубежных фильмов в новогодние каникулы

Министр культуры России Владимир Мединский напомнил о праве своего ведомства переносить даты премьер зарубежных фильмов в новогодние праздники в случае, если они помешают российским картинам. По словам чиновника, это делается «в интересах дела и зрителей», передает «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.

«Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходит в один день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается», — отметил Мединский.

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Министр назвал новогодние праздники традиционным временем премьер российских лент.

В начале месяца Минкульт попросил сократить количество сеансов с иностранными картинами в День народного единства, который отмечают 4 ноября. Обращение ведомство направило кинодистрибьютору UPI.

В апреле по требованию ведомства был перенесен релиз фантастического боевика «Мстители: Финал». Отмечалось, что это произошло из-за премьеры российского фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым.

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