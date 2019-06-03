ФАС прокомментировала перенос премьеры «Мстители: Финал»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала перенос премьеры фильма «Мстители: Финал» в России. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Поворот на Право».

Как отмечает ФАС, Минкульт не принимал участия в переносе ленты с 25 на 29 апреля 2019 года, соответственно, по мнению представителей правоохранительных органов, министерство культуры не нарушало антимонопольный закон. В качестве доказательства Минкульт предоставил документы, согласно которым компания-прокатчик изначально просила выпустить заключительную часть франшизы о супергероях именно 29 апреля.

Однако автор канала «Поворот на Право», подавший жалобу, отметил, что ожидал получить такой ответ. «Да, формально, конечно, заявка была на 29 апреля. Но все же понимают, что заявки многих "перенесённых" фильмов, были с такой датой исключительно из-за действий со стороны Минкульта, мол подадите датой раньше — не согласуем», — написал он.

Несмотря на перенос премьеры ради продвижения ленты «Миллиард» с Владимиром Машковым «Мстители» побили мировой рекорд по кассовым сборам. Более того, картина о супергероях заработала 99,5 процентов всех сборов фильмов в России всего за день.

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