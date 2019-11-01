Минкульт попросил сократить показы иностранного кино в День народного единства

Министерство культуры России попросило сократить количество сеансов с иностранными картинами в День народного единства, который отмечают 4 ноября. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Соответствующее письмо Минкульт направил кинодистрибьютору UPI. «Эта дата знаменательна для нашей страны своей уникальной духовной составляющей, объединяющей сегодня миллионы граждан с разными вероисповеданиями и традициями. В рамках праздничных мероприятий особое внимание со стороны федеральных ведомств будет уделено истории страны, ее культурному и национальному многообразию», — отмечается в обращении.

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После письма дистрибьютор передал кинотеатрам-партнерам, что не будет возражать, если 4 ноября предпочтение будет отдано фильмам российского производства. Утверждается, что многие кинотеатры уже ответили на запрос и увеличили число сеансов с отечественными картинами.

31 октября стало известно, что половину профинансированных Минкультом фильмов почти никто не увидел. С 2015 года министерство выделило деньги на 155 проектов. Из них 80 лент увидели меньше 10 тысяч человек.

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