Половину профинансированных Минкультом фильмов почти никто не увидел

Половину фильмов, которые с 2015 года финансировало Министерство культуры России, почти никто не увидел. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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Отмечается, что Минкульт и Фонд кино каждый год выделяют на отечественное кино порядка пяти миллиардов рублей. Фонд занимается массовым кинематографом, в то время как министерство больше сосредоточено на авторских картинах. На один проект направляется около 30 миллионов рублей, которые являются безвозвратными. От создателей лишь требуется сдать копию ленты государству. При этом от них не требуют показать картину в кинотеатрах, кинофестивалях или телевидении.

Уточняется, что за последние четыре года Минкульт профинансировал 155 фильмов. Из них 80 фильмов увидели меньше 10 тысяч человек. 30 картин и вовсе набрали меньше тысячи зрителей. Государство выделило на эти проекты почти два миллиарда рублей. При этом в кинотеатрах не увидели комедию «Любовь без правил», продюсеры которой получили шесть миллионов рублей. Аналогичная ситуация сложилась и с работами от продюсера Александра Тютрюмова «Весури» и «Бесславные придурки».

Две ленты киностудии «Ленфильм» «Птица» и «Развод по собственному желанию» увидели около 3,5 тысячи зрителей. Проекты «Клинч» и «Исповедь Z@drota» продюсера Рубена Дишдишяна, работавшего над драмой «Т-34», не набрали и 10 тысяч зрителей.

21 октября Минкульт раскрыл базу данных государственной поддержки на создание фильмов по линии ведомства и Фонда кино с 2015 года. В списке в том числе приводятся данные о картинах «Вратарь галактики», «Вторжение», «Конек-Горбунок» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

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