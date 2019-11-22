Минкульт озаботился данными о просмотрах сериалов в интернете

С 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ссылаясь на пояснительную записку к поправкам в закон о кинематографии.

По запланированным изменениям, видеосервисы будут обязаны передавать информацию в Единую Федеральную автоматизированную информационную систему (ЕАИС), где сейчас собираются данные о зрителях в «физических» кинозалах. Государству станет доступна информация о названии фильма или сериала, имени режиссера, годе выпуска, также будет раскрываться количество просмотров.

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В ведомстве пояснили, что таким образом будет оцениваться эффективность государственной поддержки кино. Например, в случае провала картины в оффлайн-кинотеатрах и при миллионах просмотров на видеосервисах можно будет говорить о достигшей своей цели господдержке.

16 ноября министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа. 31 октября был опубликован отчет о деятельности Фонда кино, подконтрольного Министерству культуры, с 2017-го по сентябрь 2019 года. Вопросы вызвала работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств.

В конце октября сообщалось, что сборы российского кино в прокате за первые 10 месяцев 2019 года упали по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 20 процентов. На конец октября прошлого года сборы российского кино составляли 11,45 миллиарда рублей, а по данным на конец октября 2019-го этот показатель равняется 9,14 миллиарда рублей.

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