Раскрыта причина смерти музыкального журналиста Бурлаки

РИА Новости: Причиной смерти музыкального журналиста Бурлаки стали последствия инсульта

Музыкальный журналист Андрей Бурлака скончался из-за последствий инсульта, который он перенес 20 мая. Как рассказали в его семье, после инсульта он 12 дней находился в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было тяжелое состояние после инсульта, который случился 20 мая. После этого Андрей в реанимации Александровской больницы провел 12 дней, был переведен на реабилитацию, а затем в Максимилиановскую больницу», — поделился собеседник агентства.

О смерти Бурлаки стало известно 19 июля. Журналисту было 70 лет.