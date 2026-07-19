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21:51, 19 июля 2026Культура

Раскрыта причина смерти музыкального журналиста Бурлаки

РИА Новости: Причиной смерти музыкального журналиста Бурлаки стали последствия инсульта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Музыкальный журналист Андрей Бурлака скончался из-за последствий инсульта, который он перенес 20 мая. Как рассказали в его семье, после инсульта он 12 дней находился в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было тяжелое состояние после инсульта, который случился 20 мая. После этого Андрей в реанимации Александровской больницы провел 12 дней, был переведен на реабилитацию, а затем в Максимилиановскую больницу», — поделился собеседник агентства.

О смерти Бурлаки стало известно 19 июля. Журналисту было 70 лет.

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