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21:12, 12 ноября 2019
Невозврат средств Фонду кино вылился в уголовные дела против кинокомпаний
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Прокуроры возбудили шесть уголовных дел против российских кинокомпаний. Об этом сообщает ОТР.
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