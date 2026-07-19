В России заявили о возможной угрозе со стороны Южной Кореи

Замглавы МИД РФ Руденко: Размещение ракет Typhon в Южной Корее будет расценено как угроза

Возможное размещение американского ракетного комплекса Typhon на территории Южной Кореи будет расценено как угроза безопасности России. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Замминистра отметил, что подобное развитие событий «повлечет за собой соответствующую реакцию» со стороны Москвы.

При этом Руденко уточнил, что в настоящее время МИД не владеет информацией о намерениях Сеула пойти на такой шаг.

Ранее МИД России опубликовал заявление по итогам встречи Руденко с послом Республики Корея (РК) в Москве Ли Сок Пэ, в котором выразил озабоченность углублением военного сотрудничества Южной Кореи и НАТО. В дипведомстве подчеркнули недопустимость превращения Южной Кореи в соучастницу процесса перевооружения НАТО, отметив, что альянс открыто провозгласил подготовку к войне с Россией.