Мединский поведал о своем увлечении игрой Doom

Министр культуры России Владимир Мединский признался, что в прошлом увлекался компьютерными играми, в частности, шутером Doom. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Как рассказал Мединский, увлечение играми захватило его в 1990-х годах. Он приобрел себе новый компьютер и установил на него игру Doom. По словам министра, однажды он пришел с работы и играл в нее с вечера до шести утра. В следующие несколько дней ситуация повторялась. «Потом я понял, что становлюсь игроманом, я стер Doom», — поделился он.

После этого Мединский играть в компьютерные игры перестал, так как они, по его словам, «засасывают». Министр также отрицательно оценил введение киберспорта в школьную программу, однако отметил, что дети должны повышать уровень компьютерной грамотности и изучать информатику.

Doom — одна из старейших компьютерных игр, шутер от первого лица. Вышла в 1993 году. Является одной из самых значительных и влиятельных игр в истории индустрии.

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