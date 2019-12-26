Мединский объявил о смене главы «Роскино»

Екатерина Мцитуридзе покинет пост главы организации «Роскино». Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский, передает РИА Новости в четверг, 26 декабря.

«В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень», — объяснил Мединский, добавив, что «это консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии».

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Чиновник не назвал человека, который возглавит компанию.

«Роскино» занимается продвижением российских фильмов на международных фестивалях от имени государства. Мцитуридзе занимала пост директора организации с 2011 года.

24 декабря принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что на место Мцитуридзе будет назначена Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент».

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