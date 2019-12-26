Мединский объявил о смене главы «Роскино»

Екатерина Мцитуридзе покинет пост главы организации «Роскино». Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский, передает РИА Новости в четверг, 26 декабря.
«В последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень», — объяснил Мединский, добавив, что «это консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии».
Чиновник не назвал человека, который возглавит компанию.
«Роскино» занимается продвижением российских фильмов на международных фестивалях от имени государства. Мцитуридзе занимала пост директора организации с 2011 года.
24 декабря принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что на место Мцитуридзе будет назначена Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент».