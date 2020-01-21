Мединский уйдет с поста министра культуры

Владимир Мединский более не будет возглавлять Министерство культуры России. Вероятным преемником главы ведомства названа руководительница департамента кинематографии Ольга Любимова, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, близкие к аппарату правительства.

Любимова возглавила департамент кинематографии ведомства в январе 2018 года.

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20 января бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак в своем Telegram-канале объявила, что Мединский «станет помощником президента по культуре». Она добавила, что следующим главой Минкульта будет женщина.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все правительство страны подало в отставку на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении Конституции.

Владимир Мединский занимал пост главы Минкульта с 21 мая 2012 года, ранее являлся депутатом Государственной Думы России (2003-2011 годы).

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