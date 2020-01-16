Мединский увидел фантастические успехи российского кино на фоне провального года

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский назвал фантастическими успехи российского кино в прокате на фоне самого резкого за 10 лет падения доли отечественных фильмов от суммарных кассовых сборов — за 2019 год она упала на 5,4 процента. Заявление чиновник опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

«Тем временем вот так на сегодня выглядит "первая пятерка" официального российского (после 1991 года) кинопроката. Интрига — сможет ли "Холоп" в январе выдавить "Короля Льва" со второго места? А вообще, согласитесь, фантастические успехи нашего кино говорят сами за себя», — написал Мединский.

Тем временем вот так на сегодня выглядит «первая пятёрка» официального российского (после 1991г.) кинопроката Интрига - сможет ли ХОЛОП в январе выдавить «Короля Льва» со 2го места? А вообще, согласитесь, фантастические успехи нашего кино говорят сами за себя. Голосует зритель! Фото опубликовано @vr_medinskiy

Публикацию чиновник сопроводил рейтингом лидеров российского проката по числу зрителей за время работы Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), государственного сервиса учета продажи билетов в кино, действующего с 2015 года.

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По словам Мединского, в его публикации представлены фильмы-лидеры по количеству зрителей за всю историю постсоветской России. При этом, по информации «Кинопоиска» на конец 2019 года, больше всего зрителей в России было у фильма «Аватар» (13 960 248 человек), а «Король Лев» 2019 года не уступает, как в ЕАИС, а опережает «Движение вверх» по посещаемости (12 720 410 и 12 443 263 человек соответственно). Также уступает «Движение вверх» и «Королю Льву» 1994 года, который в России посмотрели 12 472 237 человек.

При этом провал российских фильмов в прокате за 2019 год стал рекордным за последние 10 лет: доля отечественного кино от общих сборов упала с 27,5 до 22,1 процента.

Из 74 российских фильмов, вышедших в 2019 году и получавших финансовую поддержку Фонда кино и Министерства культуры, по данным ЕАИС, в прокате окупились всего девять картин, а все остальные оказались убыточными. Среди них есть ленты, которые не смогли привлечь в кино тысячу человек: это «Весури» (578 зрителей), «Кровь» (435 зрителей) и «Странники терпенья» (519 зрителей). Еще у 15 картин посещаемость составила менее 10 тысяч россиян.

Если учитывать фильмы, получившие субсидии Фонда кино и Министерства культуры, то их доля от сборов в 2019 году составила 16,9 процента от сборов (в 2018-м — 23,2 процента).

Комедию «Холоп», вышедшую на экраны 26 декабря, по данным на 16 января посмотрели 9,05 миллиона человек. Она собрала в прокате 2,438 миллиарда рублей. Фильм Клима Шипенко стал одной из девяти картин 2019 года с господдержкой, принесших прибыль.

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