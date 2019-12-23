Режиссер «Защитников» поблагодарил BadComedian за внимание к тратам Минкульта

Режиссер Сарик Андреасян в ходе интервью с блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian, поблагодарил его за то, что тот привлек внимание к тратам Минкульта на отечественное кино. Запись беседы опубликована на YouTube-канале «Сарик Live».

«Когда ты поднял тему, что мы — налогоплательщики, и за наши деньги снимают такие фильмы — люди стали везде писать, требовать», — отметил кинематографист.

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«Если это правда, то я хоть что-то в жизни сделал. Если это правда, я не уверен», — отреагировал блогер. Андреасян отметил, что у его обзоров есть позитивная сторона: в ответ на них государство начало объяснять гражданам, на что тратятся их деньги. BadComedian заявил, что будет счастлив, если «хоть немножко где-то закрутят финансирование».

Сарик Андреасян снял такие фильмы, как «Непрощенный», «Защитники», «Тот еще Карлосон!», «Беременный» и «Служебный роман. Наше время».

В октябре стало известно, что каждый третий российский фильм, получивший субсидии от государства, не окупился в кинопрокате. Из 38 картин, которые с 2015-го получили от 100 миллионов рублей бюджетных средств, 14 собрали меньше этой суммы. Отмечалось, что Министерство культуры России и Фонд кино выделяют на новые фильмы более 5 миллиардов рублей в год

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