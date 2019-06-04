Режиссер Сарик Андреасян поддержал высмеивающего его BadComedian

Режиссер Сарик Андреасян встал на защиту блогера Евгения Баженова (BadComedian), который пожаловался на судебный иск кинокомпании Kinodanz, требующей от него один миллион рублей. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Возможно, это странно от меня, но я считаю, что этот парень талантлив, и то, что он делает, — это тоже творчество», — сказал Андреасян. Он призвал своих коллег по киноиндустрии научиться самоиронии и «оставить парня в покое», а также начать снимать хорошие фильмы, чтобы у блогера не было повода критиковать их.

«Не останавливайся! Ты достоин уважения! Делай нас лучше!» — отметил кинематографист в подписи под роликом.

Евгений Баженов неоднократно критиковал и высмеивал работы режиссера. В апреле 2017 года он выпустил обзор на фильм Андреасяна «Защитники».

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Ранее в поддержку BadComedian высказались такие режиссеры, как Федор Бондарчук, Владимир Бортко и Александр Роднянский. Они назвали критику неотъемлемой частью киноиндустрии, а Бондарчук признался, что смотрит все видео Баженова.

3 июня BadComedian опубликовал на своем канале ролик, в котором рассказал об иске от кинокомпании Kinodanz. По словам блогера, претензии организации состоят в том, что он якобы нарушил объемы цитирования в обзоре на фильм «За гранью реальности», создание которого спонсировало министерство культуры.

Позднее глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к конфликту между кинокомпанией Kinodanz и блогером, однако готово рассмотреть вопрос о поддержке Kinodanz в случае обращения.

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