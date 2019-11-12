Режиссер «Защитников» назвал награды российских кинофестивалей говном и пылью

Режиссер Сарик Андреасян считает награды российских кинофестивалей вроде «Кинотавра» говном и пылью. Об этом он заявил в эфире передачи «Хейт ток», запись которой опубликована на платформе Premier.

«Все эти награды в России — говно и пыль. Ребята, существует "Золотой глобус", существует "Оскар". Всего остального не существует», — сказал Андреасян.

35-летний Сарик Андреасян снял такие фильмы, как «Непрощенный», «Защитники», «Тот еще Карлосон!», «Беременный» и «Служебный роман. Наше время».

В июне Андреасян высказался в поддержку блогера Евгения Баженова (BadComedian), который пожаловался на судебный иск кинокомпании Kinodanz, потребовавшей от него один миллион рублей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!