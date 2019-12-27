Все поддержанные Минкультом фильмы собрали за год меньше «Короля Льва»

Все фильмы, поддержанные Министерством культуры России, за год собрали меньше нового «Короля Льва». Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Всего на поддержку 49 картин Минкульт выделил 1,494 миллиарда рублей. Общая сумма сборов этих проектов составила 2,68 миллиарда. Киноленты, поддержанные министерством, посмотрели 7,48 миллиона человек.

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Как следует из данных, опубликованных на портале «Кинопоиск», общие сборы топ-10 фильмов российского проката 2019 года достигли 17,668 миллиарда рублей. Эти картины посмотрели 78,9 миллиона человек, а рейтинг возглавила обновленная версия «Короля Льва» — ее сборы составили 2,99 миллиарда рублей. Таким образом, одна анимационная картина сумела обогнать все поддержанные Минкультом проекты.

В октябре стало известно, что каждый третий российский фильм, получивший субсидии от государства, не окупился в кинопрокате. Из 38 картин, которые с 2015-го получили от 100 миллионов рублей бюджетных средств, 14 собрали меньше этой суммы.

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