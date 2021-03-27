В России одобрили учебник истории под редакцией Мединского

Министерство просвещения одобрило учебник истории под редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. Об этом заявил научный директор РВИО Михаил Мягков, передает РИА Новости.

По его словам, учебные пособия под редакцией Мединского получили все необходимые разрешения и уже в ближайшем будущем выйдут в свет. Мягков надеется, что скоро не только московские школы, но и учебные заведения в регионах страны получат данный учебник. Представитель РВИО подчеркнул, что уникальность пособия заключается в представлении российской истории в «синхронном виде в отношении истории всеобщей».

Ранее Мединский рассказал, что новая линейка школьных учебников — это инновационный подход к изучению истории в школе. «Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая», —добавил он.