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В российских школах введут курс о рождении и воспитании детей

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В новые учебники по обществознанию для школьников включен курс по семьеведению, в рамках которого старшеклассникам будут рассказывать о рождении и воспитании детей. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены, в том числе в новом учебнике обществознания», — сказал министр.

Разработкой курса «Семьеведение» или «Семейное счастье» в 2017 году занялась Российская академия образования при поддержке Фонда Андрея Первозванного и уполномоченной по правам ребенка в России Анны Кузнецовой. Предполагается, что обучение будет начинаться с девятого класса, когда школьникам расскажут о семейных ценностях, отличии любви от влюбленности и как вести себя в конфликтах. Программа для десятиклассников посвящена рождению и воспитанию ребенка, для одиннадцатиклассников — вопросам права и различных подходам к воспитанию.

Ранее Сергей Кравцов объявил, что во многих колледжах и техникумах срок обучения сократится до двух лет.

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