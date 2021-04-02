Песков прокомментировал слова Мединского о «великоросской» земле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал научными изысканиями предложение помощника главы государства Владимира Мединского задуматься о том, как великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и Белоруссии. Его комментарий приводит РИА Новости в пятницу, 2 апреля.

По словам Пескова, реплика Мединского не имеет отношения к повестке дня администрации президента.

30 марта Мединский обратился к Совету Федерации с просьбой подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии». Бывший министр культуры также предупредил, что навязывание западных ценностей приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг».

Великороссы в рамках Российской империи считались одной из трех частей государствообразующего общерусского народа, другие две части — малороссы и белорусы. Изначально к этому понятию относили жителей Русского Севера.