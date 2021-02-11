Мединский оценил идею вернуть символ путча 1991 года в центр Москвы

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский считает, что Лубянская площадь, где с 1950-х и до путча 1991 года стоял памятник советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому, нуждается в архитектурной доминанте. Об этом он заявил РИА Новости.

Мединский отметил, что Лубянка утратила архитектурную доминанту со сносом памятника и стала выглядеть «пусто». При этом решать, что именно там должно находиться, — это дело жителей Москвы, подчеркнул глава РВИО. Он сообщил, что следит за дискуссией вокруг инициативы по возвращению Дзержинского на Лубянку. «Мэр Москвы, я знаю, крайне трепетно и внимательно относится к любым памятникам, устанавливаемым и восстанавливаемым в Москве», — добавил Мединский.

Вернуть памятник Дзержинскому на площадь в центре города, перед бывшим зданием КГБ, ранее предложил ряд общественных деятелей. Среди них — Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева, Захар Прилепин и другие. Они подписали соответствующее обращение к мэрии Москвы.

Памятник Дзержинскому стал символом августовского путча 1991 года — тогда толпа самостоятельно пыталась снести его. Власти, испугавшись последствий, решили демонтировать «железного Феликса» и увезти его на новое место неподалеку от Третьяковской галереи на Крымском Валу, где он хранится и по сей день.

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