Символ путча 1991 года захотели вернуть на Лубянку

Возвращение памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве является прерогативой городских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение поместить скульптуру на историческое место. Комментарий представителя Кремля публикует РИА Новости.

Материалы по теме Осколки Союза Панелька-телевизор, летающая тарелка и трансформеры — что осталось от советского наследия в Европе Не сразу строилась Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы

Памятник установили на площади в 1958 году, в настоящее время рядом находится здание ФСБ. Статуя стала символом августовского путча 1991 года — тогда толпа самостоятельно пыталась снести ее. Власти, испугавшись последствий, решили демонтировать Дзержинского и увезти его на новое место неподалеку от Третьяковской галереи на Крымском Валу, где он хранится и по сей день.

«Железного Феликса» неоднократно пытались вернуть на прежнее место, однако из-за протестов общественности ни одна попытка не увенчалась успехом. Песков же вопрос о возвращении монумента назвал не патриотическим, а провокационным и отдал его на откуп властям столицы.

Ранее писатели, журналисты и блогеры, среди которых Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева, Захар Прилепин и другие, подписали обращение к мэрии Москвы. В документе они просили рассмотреть вопрос о переносе памятника на Лубянку (на данный момент он находится в парке искусств «Музеон»). Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил агентству, что решение по «Железному Феликсу» необходимо принимать с учетом мнения москвичей.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru