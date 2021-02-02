«Родину-мать» проверят на надежность

Скульптуру «Родина-мать зовет!», которая является композиционным центром мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, проверят на надежность. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Сообщается, что экспертиза понадобилась «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».
Проведение оценки надежности и долговременной безопасности статуи оценили в 700 тысяч рублей. Исполнителем стал Всероссийский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука. Данная организация занимается проектированием гидроэнергетических и водохозяйственных объектов.
«Родина-мать» входит в десятку высочайших статуй мира. Последнюю масштабную реставрацию памятника завершили в мае 2020 года в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.